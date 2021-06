Il Cavaliere Silvio sta per ricevere un regalo davvero prezioso da suo figlio Luigi Berlusconi. L’ultimo rampollo della famiglia è pronto a dare il massimo in questa nuova avventura.

Giovani, bellissimi, ricchissimi e presto genitori. Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli presto avranno tra le braccia il loro pargoletto da coccolare ed accudire ad ogni ora del giorno. Prima di impegnarsi totalmente con pannolini e poppate la coppia ha deciso di concedersi qualche giorno di vacanza in Sardegna a Porto Rotondo.

La coppia (marito e moglie) è stata pizzicata dal settimanale Chi e dalle foto è facile notare il grosso pancione di Federica, la 31enne infatti è all’ottavo mese di gravidanza. Per la coppia è il primo figlio e tutto sarà una preziosa scoperta.

Un regalo davvero gradito dunque per il Cavaliere che non vede l’ora di essere un’altra volta nonno.

Federica e Luigi si godono l’ultimo mese di quiete

Luigi e Federica sono stati pizzicati a Porto Rotondo, la coppia si gode qualche giorno di relax prima dell’arrivo del piccolino prevista per il prossimo mese. Per la coppia è il primo figlio e si tratta di un maschietto. Entrambi hanno mantenuto estremo riservo sulla faccenda, sono stati lontano dai riflettori nonostante il fatto non sia stato semplice visto i ranghi delle rispettive famiglie.

Nello scatto vediamo Berlusconi jr salutare i paparazzi di Alfonso Signorini, accennando un sorriso, proprio come il padre Silvio, sempre disponibile e cortese. Federica invece, sorride in direzione di Luigi con il pancione che tenta di nascondere con abiti piuttosto larghi e comodi.

La coppia si è sposata dopo 10 anni di fidanzamento, entrambi studiavano alla Bocconi e l’anno scorso hanno deciso di coronare il loro sogno d’amore in una cerimonia blindatissima solo con i familiari e gli amici più stretti di vecchia data.