Mara Venier, le condizioni di salute sono precarie: problemi per “Domenica In”

Dopo aver subito un intervento maxillo-facciale a causa di un impianto dentale, Mara Venier aggiorna i fan in merito alle proprie condizioni di salute: problemi per “Domenica In”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

Due giorni fa, l’amatissima conduttrice di Rai 1 annunciava ai suoi followers un avvenimento piuttosto spiacevole. Nel giro di poco tempo, infatti, la conduttrice ha subito due operazioni chirurgiche che l’hanno messa a dura prova. Inizialmente, Mara Venier si è sottoposta ad un impianto dentale previsto da mesi. In seguito, a causa di una paresi facciale che le aveva immobilizzato gran parte del viso, la presentatrice ha dovuto operarsi d’urgenza per rimuovere l’impianto.

“Ricoverata, sala operatoria, anestesia totale… un incubo“: con queste parole, la Venier aveva spiegato ai fan il calvario affrontato. La situazione, a distanza di qualche giorno, non si è ancora risolta. Mara, intervistata dal Corriere della Sera, ha dovuto dare una spiacevolissima notizia ai fan: c’entra “Domenica In”.

Mara Venier, problemi per “Domenica In”: le condizioni della conduttrice

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

Intervistata dal Corriere della Sera, Mara Venier ha ammesso di non essersi ancora ripresa a seguito dei due interventi subiti, uno dei quali le ha addirittura procurato una paresi facciale. “Purtroppo la paresi è rimasta, ora devo solo pregare Iddio che il nervo possa riprendersi da solo“, ha detto la conduttrice, che starebbe scontando le conseguenze di un impianto dentale che ha lesionato il suo nervo.

A fronte delle sue precarie condizioni di salute, gli spettatori non possono non chiedersi se Mara presenzierà alla puntata di “Domenica In” in onda domenica prossima. Le parole della presentatrice, a tal proposito, non sono rassicuranti: “Proprio non ce la faccio, voglio pensare a curarmi. Spero di riuscire ad andare in onda domenica 20 giugno“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

I fan, che sono estremamente preoccupati per lei, continuano ad inviarle dei messaggi di supporto, con l’augurio di una pronta guarigione: “Dai Zia Mara, usa la tua forza!“, “Andrà tutto bene“.