Massimo Boldi non ha pace: l’attore nasconde una passione incurabile. Quanto gli costa!

Anche il comico come molte persone nella sua vita privata nasconde un vizio decisamente singolare molto dispendioso che negli anni gli è costato moltissimo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Massimo Boldi Original (@massimoboldi)

Lo conosciamo tutti per la sua aria irriverente e buffa. Attore, comico, nonno, produttore cinematografico e conduttore televisivo italiano, conosciuto anche col soprannome di “Cipollino”. Massimo Boldi, classe 1945, per più di vent’anni ha fatto coppia con l’attore romano Christian De Sica, con cui ha formato uno dei sodalizi di maggior successo del cinema italiano.

Anche lui, come molti suoi colleghi, Gerry Scotti solo per fare un esempio, ha una grande passione irrefrenabile che porta avanti da diversi anni e che in più occasioni gli è anche costato molto per la sua salute.

Stiamo parlando delle auto di cui è un vero appassionato e di cui il suo garage è ben fornito con esemplari davvero unici e particolari per foggia e potenza. Capiamo di cosa si tratta.

LEGGI ANCHE –> Gianni Morandi nasconde la mano ma annuncia la cosa più bella per lui – FOTO

La scuderia di Massimo Boldi: ecco i nomi all’appello

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Massimo Boldi Original (@massimoboldi)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> “Ballando con le stelle”, ha vinto la prima edizione: oggi è così – FOTO

Boldi ha più volte rischiato la vita in incidenti d’auto a bordo delle sue macchine sportive. I giornali parlarono molto dell’incidente avvenuto nell’agosto 2019 sulla tangenziale all’altezza di Grosseto quando per un colpo di sonno andò a sbattere contro il guardrail senza gravi danni per lui ma solo tanta paura.

Veniamo al dunque. La sua scuderia è decisamente ben fornita e vanta modelli di grande pregio. Oltre infatti alla sua piccola Smart 453 del 2014 con cui si sposta agilmente per la città, possiede una Ferrari 488 Pista con motore V8 e infine una meravigliosa Mercedes-Benz AMG 450 del 2020 con motore V6.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Massimo Boldi Original (@massimoboldi)

Quest’ultimo suv è stato più volte immortalato nel suo profilo Instagram ed è ben visibile la bellezza delle rifiniture del bolide nero con un’ergonomia esterna studiata per enfatizzarne la spinta su strada. Un hybrid che si fa decisamente notare e che non lascia indifferenti i grandi appassionati di auto sportive.