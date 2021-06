Max Giusti, “Chi l’ha visto”? Il crollo assoluto

Max Giusti in scena nella serata di mercoledì 9 giugno 2021? Cos’altro ha riservato la televisione italiana? Chi ha registrato più ascolti? Scopriamolo

Mercoledì 9 giugno 2021, chi è rimasto a casa ha potuto godere di diversi spettacoli sulle varie reti della televisione italiana. I gusti degli spettatori sono stati ampiamente soddisfatti ma chi avrà ottenuto migliori risultati secondo i dati auditel?

Su Rai Uno abbiamo potuto vedere “Non sposate le mie figlie!”, film di genere commedia del 2014, produzione francese con Christian Clavier e Chantal Lauby. Rai 2 ha presentato “The show must go on – Va tutto bene”, show teatrale di Max Giusti che presenta una narrazione della vita pre pandemia, frenetica e nevrotica, fino alle soluzioni “smart” della realtà odierna. Su Rai 3 è in scena “Chi l’ha visto?”, storica trasmissione di servizio con Federica Sciarelli che fornisce e raccoglie informazioni su persone scomparse.

Mediaset ha proposto su Canale 5 “Grand Hotel Intrighi e Passioni”, serie spagnola di successo creata e diretta da Ramon Campos. Su Italia 1 è andato in onda il grande cinema con il film del 2020 “Hard kill” con Bruce Willis. Rete 4 ha trasmesso “Zona Bianca”, programma di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi.

Chi avrà avuto la meglio in termini di ascolti?

Max Giusti: è lui il vincitore degli ascolti tv del 9 Giugno 2021?

L’evento “The show must go on – Va tutto bene” su Rai Due sembrava il favorito. Max Giusti non decolla e il programma ha interessato 862.000 spettatori pari al 4.2% di share.

Il vincitore della serata è “Chi l’ha visto?” su Rai Tre. Federica Sciarelli ha informato 2.867.000 spettatori, pari ad uno share del 14.7%. Con poco distacco troviamo il film su Rai Uno. “Non Sposate le mie Figlie” ha tenuto davanti allo schermo 2.789.000 spettatori pari al 12.8%.

Al terzo posto “Grand Hotel – Intrighi e Passioni” che ha intrattenuto 1.763.000 spettatori, pari al 10.9% di share. Segue a ruota Italia1 con il film in prima visione di “Hard Kill” con 1.421.000 spettatori (6.6% di share). Rete4 e “Zona Bianca” totalizzano 762.000 spettatori con il 4.3% di share.

Stasera, 10 giugno, in onda il seguito del film di Rai Uno, “Non sposate le mie figlie! 2”. Su Canale 5, invece, il documentario “Viaggio nella Grande Bellezza – Dinastie reali I Windsor”.