Anna Tatangelo mostra ai fan la sua parte più bella: la posa allo specchio valorizza le curve da sogno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

I fan non hanno più parole con cui descrivere la bellezza di Anna Tatangelo. La cantante, nelle ultime settimane, è apparsa davvero al settimo cielo. Il suo album “Annazero“, anticipato da singoli di grande successo come “Serenata“, sta registrando delle vendite clamorose. L’artista di Sora, per la quale questo album rappresenta una vera rinascita, non potrebbe essere più felice.

Tramite le Instagram stories, Anna continua a condividere frammenti della propria quotidianità con i followers. Quest’oggi, la cantante ha postato alcuni video del proprio allenamento con Giulia Pauselli, celebre volto di “Amici”. I risultati del suo impegno sono evidenti ed hanno senza dubbio scatenato le reazioni dei fan: la Tatangelo è uno spettacolo impagabile.

“Mettiti in posa”, Anna Tatangelo mostra ai fan la sua parte più bella – VIDEO

Anna Tatangelo, 34 anni quest’anno, sfoggia un fisico che fa invidia a tante sue colleghe più giovani. Merito di un’alimentazione sana ed equilibrata, ma anche delle numerose ore che la cantante dedica all’allenamento. Come documentato attraverso le Instagram stories, la sua “coach” è un volto famosissimo all’interno del panorama televisivo: si tratta di Giulia Pauselli, celebre ballerina professionista di “Amici”.

Le due, che quest’oggi si sono allenate insieme, hanno sfoggiato i loro corpi tonici e scolpiti. “Dai fai vedere! Spingi i fianchi a destra, incrocia bene“: questi i comandi impartiti dalla Pauselli, che voleva mostrare agli utenti le curve devastanti della Tatangelo. La cantante, eseguendo gli ordini della coach, ha messo in rilievo gli addominali scolpiti e le gambe marmoree: un vero spettacolo per i suoi fan.

“Ragazze mi sta massacrando” – ha spiegato simpaticamente Anna, inquadrando la Pauselli – “Sta perdendo le speranze“. Senza dubbio, l’impegno della cantante ha già dato dei soddisfacenti risultati.