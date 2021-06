“Bellissima anche in versione naufraga”, Miryea Stabile insieme a lui fa battere i cuori – FOTO

Miryea Stabile ha condiviso una foto della semifinale de “L’Isola dei Famosi” insieme a un altro grande protagonista del reality show dei naufraghi

La ex naufraga Miryea Stabile ha postato una foto su Instagram insieme a un grande protagonista del reality show de “L’Isola dei Famosi” ovvero insieme a Massimiliano Rosolino, che faceva da inviato in Honduras in collegamento con lo studio dei Canale 5 con Ilary Blasi, Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi.

La ex de “La Pupa e il Secchione” ha scritto, per accompagnare la sua foto, che è stata la prima volta dall’inizio del programma in cui si è specchiata e la prima reazione è stata uno shock. Si è vista molto dimagrita (sta molto meglio, secondo i suoi fan), con i capelli legati in treccine e tutta rossa di sole e abbronzata. Ha affermato addirittura di essere brutta, un’eresia, dato che la Stabile è oggettivamente una donna molto bella.

Miryea Stabile, la foto insieme a Massimiliano Rosolino

