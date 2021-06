“Mr Wrong” anticipazioni 11 giugno: Ezgi ed Ozgur vengono rapiti

Mr Wrong, anticipazioni della prossima puntata. Ezgi ha cambiato idea e ha deciso di accompagnare Ozgur al matrimonio della sorella, ma qualcosa potrebbe andare storto

Siamo arrivati già all’ultimo appuntamento della settimana con Mr Wrong. Ezgi ed Ozgur sono partiti insieme perché lei ha cambiato idea e ha deciso di accompagnarlo al matrimonio della sorella. Una volta arrivati a destinazione, per sfuggire alle insinuazioni della zia di Ozgur, hanno deciso di andare a fare un giro improvvisandosi turisti, poi sono saliti insieme sulla barca di Ozgur ma qualcosa è andato storto e i due si sono ritrovati bloccato su un’isola deserta.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Maschile Singolare” racconta l’indipendenza e l’importanza dell’amore (per se stessi)

Mr Wrong, anticipazioni della prossima puntata della serie turca con Can Yaman

Ezgi e Ozgur si sono ritrovati bloccati su un’isola dopo il loro giro in barca apparentemente disabitata e non sanno come fare a tornare indietro. I due avevano passato un bel pomeriggio insieme in giro per la città a fare il turisti, avevano visto tantissimi posti e avevano creduto davvero di potersi avvicinare una volta e per tutte, ma ritrovarsi insieme in questa disgrazia li porta ancora una volta a litigare e a tornare così alle origini del loro burrascoso rapporto. L’isola in cui sono finiti si scopre essere un covo di narcotrafficanti.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sangiovanni a Verissimo: si racconta: “Io? Sono sempre stato diverso”

I due vicini di casa trascorrono la notte insieme su quest’isola e la mattina dopo si ritrovano coinvolti in una brutta sorpresa: giungono da loro una banda di malviventi e vengono improvvisamente rapiti! Adesso non ci tocca altro che aspettare la puntata di lunedì.