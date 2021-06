L’ultimo scatto postato dalla modella serba è davvero mozzafiato, i fan sono letteralmente caduti ai suoi piedi per tanta grazia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @natalija_ilic_

Almeno da un paio d’anni il fortissimo mediano della Lazio Sergej Milinkovic-Savic nativo di Lleida fa coppia fissa con Natalija Ilic, una splendida modella di origini serbe. La giovane ha studiato medicina a Novi Sad, dove si è laureata prima di trasferirsi a Roma assieme al suo amore.

La bella dottoressa è seguita su Instagram da 19,7 mila follower che ogni giorno commentano i suoi post sempre ricchi di fascino sopraffino. Lei a differenza di molte altre compagne di calciatori, non si è montata la testa grazie alla popolarità del compagno, è rimasta molto semplice come dimostrano gli scatti del suo profilo.

Elegante e mai volgare, è anzi un’icona si stile per moltissime ragazze all’ascolto che la seguono proprio per emularne i look sofisticati e gli abbinamenti ricercati di colore.

GUARDA QUI ->>> “Meravigliosa” Bianca Atzei senza veli ha tutto ciò che desidera: lui con lei – FOTO

Natalija Ilic cattura con lo sguardo: bellissima come poche

PER VEDERLA, VAI SU SUCCESSIVO