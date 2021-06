Terribile scontro tra scooter e auto: morto un ragazzo

Un ragazzo di 32 anni è morto durante la scorsa notte a Palermo in un tragico incidente stradale in scooter verificatosi nel quartiere Mondello.

Un bilancio che quotidianamente si aggrava quello delle vittime sulle strade del nostro Paese. Durante la scorsa un ragazzo di 32 anni ha perso la vita in un incidente a Palermo. Il 32enne viaggiava in sella al suo scooter di grossa cilindrata quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un’auto ferma al semaforo in attesa che scattasse il verde. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo al ragazzo, deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, la polizia e gli agenti della Polizia Locale.

Palermo, perde il controllo dello scooter e si schianta contro un’auto: morto ragazzo

Durante la scorsa notte, tra mercoledì 9 e giovedì 10 giugno, un ragazzo è morto in un tragico incidente avvenuto nel quartiere Mondello di Palermo. La vittima è Nicoló Acquisto, 32enne di Palermo che lavorava come cameriere in un ristorante.

Secondo le prime informazioni, riportate dalla redazione del quotidiano locale Il Giornale di Sicilia, Acquisto era in sella al scooter di grossa cilindrata, un Piaggjo Beverly, quando ha perso il controllo del mezzo a due ruote schiantandosi contro una Seat Leon ferma al semaforo in viale Margherita di Savoia. Dopo il violentissimo impatto, il motociclista è stato sbalzato a diversi metri finendo rovinosamente sull’asfalto.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, ma per il 32enne non c’è stato più nulla da fare. Il personale medico ha potuto solo constatarne il decesso, sopraggiunto sul colpo dopo lo scontro.

Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia di Stato e quelli della sezione Infortunistica della Polizia Municipale che si sono occupati dei rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente mortale. Al vaglio delle forze dell’ordine le cause che hanno fatto perdere alla vittima il controllo dello scooter.

Si tratta del terzo incidente mortale in pochi giorni sulle strade siciliane. Ieri, un ragazzo di 17 anni è deceduto a Marianopoli (Caltanissetta) in un drammatico scontro tra il suo scooter ed una moto. Lunedì a Modica (Ragusa), un 17enne ha perso la vita scontrandosi a bordo del suo scooter contro un’auto.