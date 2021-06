E’ tutto pronto per la nuova avventura di Cristina D’Avena, la cantante non vede l’ora di iniziare. L’ultima foto è stravolgente

Cristina D’Avena è la mamma di ogni bambino cresciuto ascoltando le sue canzoni. La cantante è l’icona dell’infanzia e tutte le generazioni conoscono i suoi brani dolci e spensierati. Le colonne sonore che hanno fatto la storia dei cartoni animati hanno conquistato milioni di ragazzi che ancora oggi si ritrovano a cantarle.

Una passione la sua che l’ha portata nel corso della sua vita ad un grande successo ed oggi è pronta a tornare in pista con una nuova esperienza.

GUARDA QUI>>>“Fai male tanto sei bella”, Roberta Morise manda in estasi: camicia e jeans fanno tutto – FOTO

Cristina D’Avena: pazzesca con quei palloni – FOTO

GUARDA QUI>>>“Meravigliosa” Bianca Atzei senza veli ha tutto ciò che desidera: lui con lei – FOTO

Per Cristina D’Avena inizia una nuova fase della sua vita, questa volta non c’entrano cartoni animati o bambini ma l’Italia intera. Infatti, è lei l’autrice dell’EP che accompagnerà i telespettatori per gli Europei di calcio.

E’ tutto pronto, venerdì inizierà il torneo e la cantante non perde occasione di pubblicare una foto di presentazione. “Ho voluto regalarvi una “chicca”: la mia personale versione della primissima sigla di Holly e Benji oltre all’inedito “Nel cuore solo il calcio”, “Che campioni Holly e Benji”, “Holly e Benji Forever” e l’ultimissima “Tutta d’un fiato (fino al fischio finale)”. Spero vi piaccia… W LA MUSICA, W LE SIGLE, W IL CALCIO!”.

C’è chi però si è soffermato su un altro dettaglio: la donna si mostra con due palloni in mano e qualche fan ha commentato il fatto che oltre a quelli ce ne siano altri e due alludendo al suo lato A.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina D’Avena (@cristinadavenaofficial)

Il sorriso e l’eleganza non mancano mai e Cristina D’Avena sa cosa piace al suo pubblico, per questo non perde un colpo. Incantevole sotto ogni punto di vista, la sua voce poi è celestiale e i fan la adorano.