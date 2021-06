Paola Marella su instagram ha uno stile inconfondibile e pazzesco-FOTO

La meravigliosa Paola Marella è una detentrice di stile su instagram, ha condiviso un look davvero speciale e fuori dal comune

La conduttrice Paola Marella ha uno stile meraviglioso e colorato. Ha condiviso su instagram una foto mentre indossa un completo formato da pantaloni lunghi a zampa con tessuto morbido, di colore arancione con dei fiori disegnati. Poi ha una camicia bianca a fiori colorati e infine una giacca sempre bianca con fiori di colore rosa e arancione che riprendono il colore dei pantaloni. Una scelta audace ma funziona.

Paola Marella ha stile da vendere

La conduttrice televisiva ha uno stile illuminante, ha messo insieme alcuni capi rischiando di creare una combinazione troppo pesante e stucchevole. Invece ha l’aria di estate e freschezza. Nella didascalia ha scritto:”Mix & Match un gioco di fantasie che si incontrano. Dalle righe a pois, fino alle stampe più azzardate animalier o floreali! Voi osate con questi giochi di stile o li trovate troppo azzardati? Buona giornata a tutti!”. In molti hanno risposto sotto la foto della conduttrice:“Buongiorno..no io non riuscirei ad indossare questo completo…è molto bello ma non per tutti…ci vuole grande personalità (oltre al fisico e il coraggio) tu sei perfetta”.

Un’altra utente ironicamente scrive:”E quando mi ci vesto, mia figlia mi critica…” e la Marella replica:”Dille come dico a mio figlio..che non comprendono la modernità“. Non tutti gradiscono la mescolanza di stili. Una donna scrive infatti:”Assolutamente no. non perché non voglio azzardare non riesco a concepire una tale mescolanza di stampe. Personalmente e dico personalmente non mi appartiene e trovo che sia un pò come dire circense?”. Non tarda ad arrivare la risposta della conduttrice che rivela:”Una volta la pensavo come te, oggi mi ci ritrovo molto..”. Insomma da uno stile classico e sempre in toni tenui, la Marella a 58 anni ha deciso che vuole osare di più provando ad indossare tanti colori diversi e tante fantasie.

Infondo la moda è arte e divertimento e se non si osa diventa noioso. I colori neutri e gli abbinamenti classici sono raffinati ed eleganti, ma a volte bisogna saper provare cose nuove. E provare look diversi, altrimenti diventa sempre la stessa storia.