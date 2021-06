“Su un altro pianeta” Luca Argentero spiazza tutti con quel sorriso – FOTO

Luca Argentero continua a pubblicare foto mozzafiato sul suo profilo Instagram e il pubblico femminile impazzisce, l’ultima è virale

Luca Argentero è uno degli attori più affascinanti degli ultimi tempi. Dopo la partecipazione al “Grande Fratello”, la sua vita è cambiata radicalmente. Oggi oltre ad essere un personaggio dello spettacolo è anche un marito e papà meraviglioso e insieme a sua moglie formano una coppia unica.

Cristina Marino è la sua anima gemella dalla quale ha avuto una figlia lo scorso anno. I due hanno formato una famiglia bellissima e trascorrono molto tempo insieme, nonostante il lavoro.

Luca Argentero: FOTO in bianco e nero, pazzesco

Seguito da quasi due milioni di follower, le sue foto fanno il giro del web. Il pubblico femminile impazzisce per lui, sia per la sua bellezza che per il talento da attore. E’ stato il protagonista di molti film ed ora è impegnato con le riprese delle nuove puntate di Doc2, una serie tv in onda su Rai 1.

Intanto, si concede una piccola pausa insieme alla sua famiglia in occasione dell’anniversario di matrimonio. Spunta una foto dell’attore in bianco e nero. Uno scatto in primo piano dove il suo sorriso manda fuori di testa chiunque la guardi. E’ al mare ma porta la camicia. “Siamo su un altro pianeta” scrive una fan sotto al post. E poi ancora: “Che buongiorno” aggiunge qualcun altro.

Instagram di prima mattina è già in tilt con il boom di like e commenti per Luca Argentero. Le donne sono pazze di lui e lo seguono ovunque e in ogni situazione.

Da gentiluomo e marito innamorato, l’attore pubblica anche foto di sua moglie. E’ la sua modella preferita e la sua musa ispiratrice, nonché madre e donna perfetta sotto ogni punto di vista.