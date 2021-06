Piersilvio Berlusconi e Silvia Toffanin: mai visti così, il loro gesto spiazza

Piersilvio Berlusconi e Silvia Toffanin dopo tanto lavoro si sono concessi una pausa a Portofino, ma la situazione è sfuggita di mano

Silvia Toffanin ha chiuso ufficialmente la stagione televisiva con un numero di ascolti e share sopra al comune. Verissimo è la sua seconda casa e ogni anno riesce a conquistare milioni di telespettatori che la seguono con fiducia e ammirazione.

La conduttrice è una garanzia per l’azienda Mediaset e il suo compagno Piersilvio Berlusconi è molto soddisfatto di lei. Nonostante tra loro tutto vada nel verso giusto, i due non hanno ancora scelto la data del matrimonio e mai la sceglieranno visto che non hanno nessuna intenzione di fare il grande passo.

GUARDA QUI>>>Adriano Celentano, la separazione da Claudia Mori: la crisi poi la svolta

Piersilvio Berlusconi e Silvia Toffanin: weekend di coccole

GUARDA QUI>>>Gianni Morandi nasconde la mano ma annuncia la cosa più bella per lui – FOTO

I due fidanzati dopo tanto lavoro si sono concessi una piccola pausa a Portofino e insieme alla loro famiglia hanno trascorso giornate di relax e tranquillità. In un luogo paradisiaco si sono lasciati immortalare durante scambi di effusioni, baci e coccole che nessuno ha mai visto tra loro.

Il gesto della coppia ha spiazzato il web, ma anche i più duri hanno un lato dolce e tenero e Piersilvio lo lascia andare solo con la sua compagna di una vita. Proprio così, anche se i due non sono marito e moglie, sono fidanzati da venti anni e la loro storia va a gonfie vele anche senza anello al dito.

I fan sperano di vedere al più presto la Toffanin con l’abito bianco e molti hanno pensato che il weekend d’amore sia stato proprio un evento per festeggiare. Sarà così?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Silvia Toffanin (@silviatoffanin.official)

Che non hanno perso l’occasione di farlo questo è sicuro, ma non di certo per un matrimonio in vista. I due hanno celebrato il loro amore e festeggiato il successo di tanto lavoro.