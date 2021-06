Il Principe Filippo avrebbe compiuto 100 anni, la Regina Elisabetta II lo ricorda con un semplice gesto ma pieno d’amore.

Buon compleanno Principe Filippo, ovunque tu sia. Questo è stato il pensiero degli inglesi e gran parte del mondo in occasione del compleanno del Principe di Edimburgo che avrebbe compiuto 100 anni.

Purtroppo di festeggiare non se ne parla, il 9 aprile scorso il Principe ha lasciato la Royal Family e la sua Lillibet. Non avrebbe voluto una gran festa, non era solito vivere in pompa magna, sicuramente avrebbe festeggiato in famiglia con un grande brindisi, ma nulla di più.

“Non riesco ad immaginare nulla di peggio che campare fino a cent’anni”, disse il Principe nel 2000, quando all’epoca aveva solo 80 anni e la Famiglia Real si apprestava a festeggiare i 100 anni della Regina Madre.

Ma il Principe i 100 anni li ha sfiorati, nell’autunno del 2020 si parlava già del suo compleanno, un evento così atteso da essere ricordato anche con semplicità e con le normative anti-covid. Ma Filippo era riluttante all’idea soprattutto perché aveva altro a cui pensare e festeggiare, il giubileo di platino di Elisabetta II (nel 2022), che siede sul trono d’Inghilterra da 70 anni.

Come evento per ricordare il Principe nel giorno del suo compleanno si era ipotizzato ad una mostra fotografica a lui dedicata, che avrebbe toccato i momenti più importanti della sua vita, ma poi si è ammalato ed è morto e nulla si è più realizzato.

La regina Elisabetta II regala una semplice rosa al Principe Filippo

Cosa regalare a chi ha già tutto? Ma soprattutto cosa regalare a chi non c’è più? La Regina Elisabetta II avrebbe di certo voluto vivere questo traguardo con suo marito il Principe Filippo, sposati per 74 anni.

La Regina Elisabetta II ha voluto ricordare suo marito con una rosa, il simbolo dell’amore che trionfa, e lo ha fatto rispettando le volontà di Filippo che non avrebbe voluto una gran festa. La rosa è a lui dedicata, la Duke of Edinburgh rose, tra le tante foto scelte per ricordare il Principe ce n’è una che mostra quanto amore ci fosse in questa coppia, i due sono ad una mostra floreale, Elisabetta ha in mano un mazzo di rose e guarda negli occhi Filippo, entrambi sorridono, l’armonia si percepisce a pelle.

La rosa “Duca di Edimburgo” è stata piantata in uno dei giardini di Windsor. Un omaggio delicato e discreto, proprio com’era Filippo, un passo sempre dietro la sua Regina e sempre pronto a coprirle le spalle.