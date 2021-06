“Fai male tanto sei bella”, Roberta Morise manda in estasi: camicia e jeans fanno tutto – FOTO

Nuovo scatto mozzafiato per la bella conduttrice e modella che è stata catturata in un primo piano sensuale che toglie il fiato.

La meravigliosa conduttrice televisiva, showgirl ed ex modella italiana Roberta Morise, sta vivendo un periodo d’oro della sua vita, soprattutto dopo aver incontrato l’amore al fianco dell’imprenditore Giulio Fratini a cui è legatissima.

Diversi sono gli scatti condivisi nella sua nutrita pagina Instagram. L’ultimo ritratto porta la firma del fotografo Marco Melfi che la cattura in un primo piano decisamente sensuale con indosso una camicia bianca dalla foggia maschile e dei jeans a vita alta. Mano sul fianco ed uno sguardo penetrante che seduce e cattura allo stesso tempo.

Migliaia di like per lei in poche ore e commenti davvero emozionanti da parte dei suoi fan, molte anche donne che la stimano per la sua grande professionalità: “Fai male tanto sei bella ❤️”, “BEDDAZZA!!!!!!!”, “Bellezza di classe eccelsa ❤️”. La delicatezza delle sue forme traspaiono anche da sotto i vestiti e forse proprio questo aspetto della foto ha catturato i follower che l’hanno voluta premiare ancora una volta.

Roberta Morise ride assieme all’amica e collega di sempre

Le stories che ha condiviso ieri la Morise su Instagram sono decisamente molto allegre e la vedono in compagnia di due amici speciali. Si tratta di Diego Di Flora, autore tv e direttore Artistico del Teatro Tam di Napoli, e Maria Mazza, attrice dalla bellezza micidiale.

La conduttrice è andata a Napoli a trovare la coppia di amici e ha pranzato con loro. Li vediamo infatti intenti a preparare da mangiare nella cucina indaffaratissimi tra padelle e sugo da mescolare.

Tante le risate che catturano i tre e fanno sorridere anche i fan della giovane Cosentina classe 1986 all’ascolto che la seguono da tempo e le sue rocambolesche avventure televisive.