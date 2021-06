Simona Ventura, momenti di relax in riva al mare: gambe da urlo – VIDEO

Simona Ventura si concede dei momenti di relax immortalati da un video che i fans apprezzano soprattutto per quel dettaglio fisico…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura)

Vulcanica come sempre, Simona Ventura ha concluso ieri il suo quiz in onda su Rai Due, “Game of Games” ringraziando tutto lo staff che ha reso possibile e con successo fare un programma del genere nonostante il periodo delicato nel quale ci troviamo.

E come poteva salutare i suoi telespettatori se non catapultandosi dall’alto e arrivando in studio con dei palloncini tutti colorati, in pieno stile Super Simo? Ovviamente anche il web ringrazia la conduttrice ed anche se alcuni la criticano – anche pesantemente in alcuni casi – dall’altra ci sono fans che la difendono a spada tratta: “Mi sono fatta un sacco di risate dopo molto tempo … A chi la critica … forse non comprende l’ironia, indispensabile di questi tempi, per accendere il televisore”.

Leggi anche -> “Meravigliosa creatura” Shaila Gatta: l’apertura lascia senza parole. Unica – FOTO

Simona Ventura, gambe da urlo e panorama da sogno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura)

Potrebbe interessarti anche -> Euro 2020, tegola per l’Italia: infortunio per un giocatore, chiesta la sostituzione alla Uefa

Simona Ventura si concede dei momenti di relax: “Oggi così .. tra il cielo e il mare con il suo dolce suono”. In effetti, i due video pubblicati trasmettono tanto relax: sdraiata su un lettino, si sente il rumore del mare…una spiaggia vuota e sole.

In tanti a chiedersi dove si trovi, sul web sono partite le scommesse ma la conduttrice fornisce solo un indizio, ovvero che si trova in Italia. Giorni fa l’avevamo ammirata in modalità bagnina di “Baywatch”, oggi è decisamente puro relax. Ma i fans non hanno perso l’occasione per ammirare le bellissime gambe chilometriche e super toniche.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura)

Il video di pochi giorni fa nel quale manifestava tutta la felicità per la riapertura di quasi tutto ormai e la speranza di poter dire addio a questo periodo particolarmente difficile per tutti, è stato molto apprezzato dal web.