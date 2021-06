Che sensualità e che fascino! L’ex naufraga e corteggiatrice pubblica un video che sa di libertà e i followers ringraziano.

Soleil Stasi ha pubblicato un video che ha una carica di sensualità e fascino senza eguali. I numerosissimi fans della bella influencer non possono che ringraziare.

La giovane italo americana ha personalità da vendere e la sua bellezza è davvero senza paragoni.

Ex naufraga dell’Isola dei famosi”, durante la sua esperienza nel reality più selvaggio della televisione italiana, ha messo in mostra le sue doti da vera amazzone non patendo troppo la vita a limite che conduceva e riuscendo a contraddistinguersi in tutte le prove vincendo sempre la collana da leader.

Uno scatto che sa di libertà

In questo video la bella Soleil si trova al mare, precisamente in barca ed è una sequenza di video dove si alternano i costumi indossati, il tramonto e il pieno sole che la irradia.

Soleil è sempre bellissima e con i capelli al vento ha delle movenze che danno l’idea di libertà e vacanze che tutti abbiamo sognato per diversi mesi, quest’anno più che mai.

Inutile dire che i commenti di apprezzamento non sono mancati, dai suoi numerosi followers ma anche da alcune sue amiche, prime tra tutti Dayane Mello.

Undici mila like da parte dei suoi oltre 800mila seguaci che hanno senza dubbio apprezzato questo post!