Sonia Lorenzini, il completo estivo definitivo (e super sexy) – FOTO

Sonia Lorenzini, il look iper sensuale che fa impazzire i fan su Instagram. Crop top e shorts, l’influencer esibisce un fisico da capogiro: irresistibile visione

Dalla partecipazione al programma di Maria De Filippi “Uomini e Donne” nel 2016, Sonia Lorenzini gode di fama crescente. Giunta come di corteggiatrice di Claudio D’Angelo, colpisce immediatamente con la sua personalità, tanto da essere richiamata dalla conduttrice dopo aver abbandonato il percorso, per ritornare nelle vesti di tronista.

Così decolla la sua carriera, già avviata come modella, per proseguire anche sui social, dove risulta molto seguita. Proprio per la sua popolarità viene selezionata per partecipare al “Grande Fratello Vip” nel 2020, sancendo il suo successo.

Il profilo Instagram totalizza 974 mila followers, dove l’influencer condivide scatti accattivanti, che mettono in luce le sue strabilianti doti estetiche. Nell’ultimo post si è davvero superata, con il completo definitivo per l’estate che evidenzia totalmente la sua silhouette.

Sonia Lorenzini, l’outfit estivo che strega il web

L’estate per Sonia Lorenzini non solo è già arrivata, ma è proprio nel vivo. Ne offre un’immagine su Instragram che riceve il pieno di like e toglie il respiro ai fan. Abbronzatissima, con i toni caldi della sua pelle, sceglie il colore che meglio fa esaltare la sua carnagione, in un ruggine che sa di terra bruciata e sole cocente.

Completamente al naturale e senza make up elaborati, dona la sua freschezza la social, unita alla sua incontenibile sensualità. Gambe chilometriche e toniche, vita sottile, curve da capogiro: il fisico esplosivo dell’influencer lascia interdetti. Il profilo regala la perfetta linea del suo viso luminoso, che rivolto altrove lascia un alone di mistero.

L’ennesimo successo social per la modella, che con l’ultimo completo estivo ha superato ogni aspettativa, lanciando anche un’idea ispiratrice alle sua ammiratrici.