Un incontenibile ritratto, che in molti stavano attendendo, è quello mostrato poco fa dall’inimitabile Federica Pellegrini.

La campionessa italiana in stile libero, in vista delle prossime olimpiadi sempre più vicine, la bellissima Federica Pellegrini, ha optato per un momento di calma. Tralasciando per una giornata la sua più grande passione e dedicandosi ad un’attività che però allo sguardo dei suoi fan appare come altrettanto entusiasmante.

Fra incredulità ed infinita dolcezza si colloca quest’oggi un ritratto che moltissimi dei suoi ammiratori stavano aspettando da tempo. Chi conosce bene la nuotatrice miranese, classe 1988, saprà quali sono i punti fermi della sua vita. Oltre ovviamente all’acqua dolce della sua amata piscina olimpionica che le dona sempre moltissime soddisfazioni sul piano umano e professionale, come è accaduto tra l’altro nei recenti “Campionati europei di nuoto“.

Leggi anche —>>> “Meravigliosa creatura” Shaila Gatta: l’apertura lascia senza parole. Unica – FOTO

Federica Pellegrini nel ritratto incontenibile: la sorpresa è mozzafiato

PER VEDERE FEDERICA PELLEGRINI INCONTENIBILE, VAI SU SUCCESSIVO.