Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata che andrà in onda domani sera. Alberto tenta di usare Niko per mettere Clara con le spalle al muro

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d i v i s o d a U n P o s t o A l S o l e R a i (@unpostoalsolerai3)

Le anticipazioni dell’ultima puntata di Un Posto al Sole della settimana ci rivelano che Marina è davvero arrabbiata per quanto accaduto con Lara. L’amante di Roberto, infatti, le ha fatto una scenata mentre erano al Vulcano e le ha rovesciato un bicchiere d’acqua addosso. Fabrizio cerca di placare il desiderio di vendetta della sua compagna, che si è sentita umiliata davanti a tutto il locale.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> 10 domande a Marina Tagliaferri: Giulia Poggi di Un Posto al Sole si racconta

Un Posto al Sole, anticipazioni della puntata di domani

Visualizza questo post su Instagram Un post con d i vi so d a Un Po S to Al So le R a i (@unpostoalsolerai3)

Patrizio ha ricevuto un due di picche da Clara, che non ha voluto baciarlo dopo averle fatto il favore di aver fatto da babysitter a Federico. Ancora una volta ha cercato di farle capire i suoi sentimenti ma Clara, invece, ha cercato di far capire a Patrizio che ci sono tante cose irrisolte tra di loro e che in primo luogo lui dovrebbe capire cosa prova per Rossella. Vittorio deciderà di mettersi tra i due e fare un po’ da cupido: quello che riferirà a Patrizio, sarà qualcosa che riaccenderà le sue speranze. Cosa succederà?

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sangiovanni a Verissimo: si racconta: “Io? Sono sempre stato diverso”

Visualizza questo post su Instagram

Michele è sempre più stressato per il lavoro e Silvia è sempre più presa dal cliente del Vulcano: Giancarlo. I due hanno deciso di vedersi al cineforum ma qualcosa potrebbe andare storto: infatti, insieme a loro nella sala, ci sarà un terzo incomodo. Si tratterà mica di Michele?