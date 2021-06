Wanda Nara ha pubblicato una serie di fotografie in cui sta nuotando tra i pesci: l’argentina indossa un costume leopardato che non copre il fondoschiena.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Wanda Nara continua a far parlare di sé sui social network. L’agente e moglie di Mauro Icardi, con ogni singolo scatto che pubblica sul web, riesce a conquistare l’attenzione dei suoi 7,8 milioni di followers. Gli scatti che sta postando in vacanza sono semplicemente pazzeschi: le sue curve sempre in bella mostra mandano in subbuglio Instagram.

Wanda, poco fa, ha piazzato in rete alcune foto in cui indossa un costumino leopardato che, invece di coprire, scopre tutto. Il suo fondoschiena in bella mostra fa letteralmente esplodere gli schermi dei telefonini. L’escursione per la nativa di Buenos Aires sarà stata sicuramente piacevole e divertente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Destinazione paradiso”, la scollatura di Sara Croce blocca il web – FOTO

Wanda Nara, il costume non contiene: fondoschiena esagerato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

NON PERDERTI ANCHE —> “Mettiti in posa”, Anna Tatangelo mostra ai fan la sua parte più bella – VIDEO

Wanda Nara si sta rilassando in una splendida vacanza in Zanzibar. L’argentina, questo pomeriggio, ha fatto un’escursione molto particolare: lei e suo marito hanno nuotato proprio tra i pesci grandi e colorati. Un’esperienza unica e favolosa, e la nativa di Buenos Aires mostra tutta la sua felicità in didascalia.

La 34enne indossa un costume leopardato che copre decisamente ben poco: il suo fondoschiena è totalmente in vista e fa sognare la platea di ammiratori. Lo stacco di coscia della showgirl e procuratrice merita solamente applausi. Il post ha superato in breve tempo la quota dei 27mila likes e dei 200 commenti. I contenuti che la bella argentina sta piazzando in rete dalla meravigliosa isola sono fenomenali.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

La classe 1986, già qualche giorno fa, aveva dato un assaggio del suo panoramico didietro postando uno scatto in cui indossava un bikini a perizoma. Anche il pezzo di sopra faceva una grande fatica nel contenere il suo mostruoso décolleté.