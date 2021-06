Zoe Cristofoli e il mini abito rosso aperto sul decolleté, che schianto-FOTO

La bella influencer Zoe Cristofoli ha condiviso uno scatto su instagram dove indossa un abito da urlo con alle spalle il mare

Zoe Cristofoli è magnifica e sensuale nel suo ultimo scatto su instagram che la ritrae con indosso un mini abito di velluto rosso, aperto a V sul decolleté. Appare su una barca al largo del mare mentre c’è il tramonto, la foto è romantica e bellissima. I commenti sono tantissimi:“Di cosa parliamo?”, “Stupenda”, “Uno schianto sei Zoe”. La bella influencer si trova ad Ibiza per un pò di relax e vacanze. L’influencer a anche consigli ai follower su dove alloggiare ad Ibiza.

Zoe Cristofoli dopo la rottura con Hernandez

La rinascita di Zoe Cristofoli dopo la rottura con il calciatore del Milan, Theo Hernandez. I due si sono lasciati da poco e non sono stati resi noti i motivi della rottura. Inoltre nessuno dei due si è ancora espresso sulla vicenda. Semplicemente dall’oggi all’indomani hanno smesso di condividere foto insieme e di seguirsi sui social. Tutto nel più profondo silenzio. Evidentemente non hanno piacere di parlarne e forse non sanno se è definitivamente finita, potrebbe esserci uno spiraglio per un ritorno di fiamma. Intanto la Cristofoli è volata ad Ibiza per trascorrere qualche giorno lontana dal caos della città e per riflettere forse.

Ora è tornata in città e riprenderà il lavoro e la vita, staremo a vedere cosa succederà. Intanto anche Hernandez si è concesso qualche giorno di relax a Tulum con amici. Appare sereno mentre è su una spiaggia bellissima con un cocktail in mano. Ha anche cambiato il look dei capelli, rasandosi ai lati e mantenendo una cresta completamente bionda platino. Insomma nuovo taglio di capelli nuova storia d’amore. Il calciatore ha voltato pagina e anche Zoe. Sono pronti a dividere le loro strade ed iniziare una nuova vita.

Per Hernandez si parla di cambio squadra, forse andrà al Paris Saint Germain. Zoe invece rimarrà nella sua Milano a lavorare come modella, influencer e tatuatrice. Su instagram la Cristofoli ha 926 mila followers, manca poco ad arrivare a 1 milione. In molti l’apprezzano per il suo stile aggressivo e il suo carattere forte e ribelle.