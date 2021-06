Akash vs Andrea Cerioli, volano stracci tra i due ex naufraghi: c’entra anche Arianna

Akash vs Andrea Cerioli, volano stracci tra i due ex naufraghi: il modello ha anche tirato in ballo Arianna Cirrincione, fidanzata dell’ex tronista

I rapporti fra Akash Kumar e Andrea Cerioli sarebbero alquanto tesi. I due, tempo fa, ebbero uno scambio a distanza durante uno degli appuntamenti de “L’Isola dei Famosi“. Cerioli, che si trovava in Honduras, era stato chiamato in causa proprio dal modello, che aveva già abbandonato il reality per tornare in Italia. L’ex tronista, nell’episodio in questione, aveva fatto infuriare Akash sostenendo di non conoscerlo.

Una frase che Kumar non ha affatto digerito: il modello affermava infatti che i due si conoscessero da ben dieci anni. Di recente, proprio quest’ultimo è tornato a parlare del rivale, non mancando di tirare in ballo anche la sua fidanzata Arianna Cirrincione: le accuse di Akash, riportate da Novella 2000, sono pesantissime.

Intervistato da Novella 2000, Akash Kumar è tornato alla carica ed ha sparato a zero su Andrea Cerioli, con il quale non ha creato nessun tipo di sintonia. “Non mi potrei mai rapportare con uno che modifica le foto sui social per apparire più bello” – ha dichiarato il modello, non risparmiando le critiche al veleno – “Nella mia vita non ho mai usato photoshop, il mio fisico è esattamente quello che avete visto in tv“.

Quest’ultima frase, agli occhi del pubblico, è parsa una frecciatina in piena regola rivolta ad Arianna Cirrincione, fidanzata dell’ex tronista. All’epoca del diverbio tra i due, infatti, l’ex corteggiatrice aveva difeso il suo fidanzato, ribadendo il fatto che Andrea non utilizzasse photoshop. Come se non bastasse, Arianna aveva addirittura dato del “drogato” ad Akash. Un’accusa che Kumar ha rispedito al mittente: “Ma come si permette? Io non ho mai fatto uso di stupefacenti. È una vera e propria diffamazione“.

Tra Andrea Cerioli ed Akash si è chiaramente innescata una competizione. I due, che non riescono a trovare un punto di incontro, sono davvero agli antipodi.