Alessandra Mastronardi, matrimonio in vista? Forse no. “Ho detto sì ma…”

Alessandra Mastronardi. L’attrice napoletana in difficoltà dopo una notizia trapelata sulle sue imminenti nozze. Arriva direttamente lei a fare chiarezza sulla situazione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Mastronardi (@lamastronardi)

Il pubblico italiano si è innamorato di una giovanissima Alessandra Mastronardi quando, non ancora ventenne, emerse nella serie tv “I Cesaroni” grazie al ruolo della dolce ma risoluta Eva Cudicini. La consacrazione è avvenuta con l’interpretazione del medico legale Alice Allevi nell’opera “L’Allieva”, tratta dai romanzi di Alessia Gazzola.

Non solo, Alessandra Mastronardi si è guadagnata parti importanti che le hanno aperto anche la strada nel difficile mercato americano. Era parte del cast di “To Rome with Love”, diretta dal celebre Woody Allen; nel 2015 ha girato “Life” insieme a Robert Pattinson. L’abbiamo vista anche in “Master of None”, con il comico Aziz Ansari, molto noto negli Stati Uniti.

Il suo curriculum è vasto e variegato. Classe 1986, originaria di Napoli, è adesso il nuovo volto di Bulgari. É fidanzata con il collega scozzese Ross McCall. Una notizia che riguarda il loro matrimonio l’ha messa fortemente in imbarazzo. Cosa è accaduto?

Alessandra Mastronardi: la smentita sul suo matrimonio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ross McCall (@rcmccall)

Lo scorso 18 Febbraio, giorno del 35esimo compleanno di Alessandra Mastronardi, l’attrice ha ricevuto la proposta di matrimonio dal suo fidanzato, il collega Ross McCall (ex di Jennifer Love Hewitt). La risposta è stata assolutamente positiva. Tuttavia, una recente indiscrezione ha messo seriamente in imbarazzo l’interprete napoletana che è dovuta correre ai ripari in prima persona.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Kim Kardashian, il marito beccato con una famosissima modella. É proprio la fine

In un’intervista rilasciata al settimanale “F” ha dovuto, infatti, chiarire e specificare che le nozze non verranno celebrate il prossimo agosto, come fatto trapelare da qualche rotocalco di gossip non bene informato.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Stefano De Martino, affondo pesante da parte di Belen: quanta amarezza

“Questa notizia mi ha messo in una condizione scomodissima, coi parenti che pensavano non li avessi invitati” – ha affermato l’attrice. Tiene molto alle tradizioni: “Sono napoletana di origine e da noi non puoi sposarti senza dirlo prima a uno zio di terzo grado”. Alessandra Mastronardi ha confermato di essere in procinto di sposarsi ma, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia da Coronavirus e gli impegni pressanti di lavoro, sia suoi che del futuro marito, non ha ancora fissato una data certa per il lieto evento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Mastronardi (@lamastronardi)

L’attrice ha inoltre aggiunto: “Potrebbe accadere all’improvviso, o fra un anno o due: non ci siamo posti un termine. Vorremmo un momento romantico, privato e personale, e uno bello per i famigliari e gli amici”