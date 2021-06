Anna Falchi è sempre una donna bellissima ed affascinante: lo scatto postato poco fa sul web ha conquistato i followers.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑨𝒏𝒏𝒂 𝑭𝒂𝒍𝒄𝒉𝒊 (@annafalchi22)

Difficile trovare una donna bella e sensuale come Anna Falchi. La nativa di Tampere è stata la sex symbol per eccellenza dei primi anni duemila. Le sue performance nei cinepanettoni dei Neri Parenti fecero sognare una generazione intera. Nonostante gli anni che passano, la classe 1972 continua ad essere in splendida forma e il suo corpo continua ad ottenere consensi.

La 49enne è semplicemente una bomba seducente: i suoi scatti su Instagram non passano di certo inosservati e mandano in subbuglio il web. L’attrice ha abituato i suoi ammiratori a fotografie esplosive in cui indossa completi intimi da crepacuore. La sua ultima foto condivisa con gli utenti è atomica: la Falchi indossa un vestito floreale che mette in risalto le sue forme perfette.

Anna Falchi, il vestito floreale è strepitoso: che fisico

Anna ha stupito la sua platea di follower con una foto da urlo. La nativa di Tampere indossa un vestito floreale che sta per esplodere: le sue forme mostruose, seppur coperte, fanno girare la testa a tutti. La bellezza del suo viso è abbagliante mentre il suo sguardo, unitamente a quella sfumatura di colore spettacolare, ipnotizza gli ammiratori.

“Eh si, lo ammetto, mi piace vivere la vita in #poleposition ! Naturalmente sto parlando della trasmissione che conduco”, ha scritto nella didascalia. La trasmissione è molto interessante e tratta tematiche delicate come il lavoro. Il post ha già raccolto più di 2mila cuoricini e 70 commenti.

La Falchi infiammò il 2 giugno condividendo su Instagram uno scatto in cui indossava un costume mostruoso che copriva decisamente ben poco: il suo décolleté da infarto conquistò letteralmente la scena.