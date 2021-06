Anna Tatangelo ha appena condiviso due foto vestita da egiziana, precisamente da Cleopatra e immersa in una vasca da bagno: semplicemente una visione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Stupisce sempre tutti e ogni giorno di più Anna Tatangelo. Questa volta la bella cantante è vestita da antica egizia e con esattezza da Cleopatra, la regina per eccellenza. È immersa in una vasca da bagno nella seconda immagine e c’è l’effetto “vedo non vedo” a cui i suoi fan non hanno saputo resistere a pochi minuti dalla pubblicazione della doppietta di scatti. Nella prima foto invece la Tatangelo sta come pregando con le mani giunte e gli occhi chiusi: una visione celestiale per tutti i suoi innumerevoli fan su Instagram. Ma è proprio l’altro scatto che ha suscitato l’emozione nei suoi seguaci, che già hanno lasciato tanti commenti, sotto i 100 in 10 minuti.

Un record anche per le influencer più affermate. Ma ad Anna non si può resistere, soprattutto se si aggiunge una scollatura vertiginosa nella suo vestito d’oro a paillettes, degno della migliore regina non solo d’Egitto ma di tutto il pianeta.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Sei bella come il sole”, Giorgia Rossi sulla spiaggia è una visione divina – FOTO

Anna Tatangelo è una visione dorata immersa nella vasca da bagno

Per vedere Anna Tatangelo immersa nella vasca da bagno vai su Successivo