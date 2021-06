Awed, dopo la vittoria all’Isola svela un segreto: “L’ho rubata a Ilary Blasi”

Simone Paciello, in arte Awed, è il vincitore dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Tornato finalmente a casa ha rivelato al pubblico cosa è riuscito a rubare a Ilary Blasi

Lo scorso lunedì si è conclusa la quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi che ha visto trionfare il giovane Awed. Lo youtuber è riuscito a sbaragliare la concorrenza e dopo tre mesi vissuti in Honduras si è guadagnato la vittoria. Uno dei naufraghi che più ha subito la fame e il suo notevole dimagrimento -è arrivato a pesare 55kg- ne è la prova. Tornato in Italia dopo la finale, e un lungo viaggio insieme ai suoi compagni di avventura, Awed ha fatto ritorno anche su Instagram dove ha condiviso le prime emozioni post reality. Ma non solo.

La rivelazione di Awed: “Sono riuscito a rubarla”

Dopo aver intrattenuto i followers con le avventure vissute insieme ai suoi compagni di viaggio, tra abbuffate di cibo e corse negli aeroporti, Awed è tornato a casa dalla sua famiglia. Attraverso uno scatto ha condiviso con i suoi fan il momento in cui, accanto ai propri genitori, ha potuto mangiare la tanto amata parmigiana realizzata dalla madre.

Dopo aver promesso di tornare presto su Youtube con un video nel quale racconterà le sue emozioni e parlerà di alcuni aneddoti inediti della sua avventura, il giovane ha rivelato al pubblico un segreto. Durante la finale, dopo aver chiuso l’ultimo televoto tra Awed e Valentina Persia, a Ilary Blasi è stata consegnata una busta con il nome del vincitore. Busta finita nelle mani del giovane.

Lo youtuber si è immortalato con la busta aperta rivelando al pubblico il foglio con la frase di rito recitata dalla conduttrice. “Il naufrago che vince l’Isola dei Famosi 2021 è Awed“, si legge. “Ho ufficialmente le prove che sono il vincitore dell’Isola” -scrive- “sono riuscito a rubare la busta finale di Ilary Blasi“. Alla foto ha aggiunto un video nel quale la mostra. “È qui, in carne e ossa. Beh, più che altro pelle e ossa“, ha dichiarato ironizzando nuovamente sulla sua perdita di peso.

Nonostante sia stato proclamato in Honduras qualcuno per lui è riuscito a ricevere la busta ufficiale della sua vittoria che andrà a posizionare accanto al tanto sudato trofeo.