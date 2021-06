Baby K sbarca sulla luna con un vestito mozzafiato: curve esplosive – FOTO

Da oggi è in vendita il nuovo disco della cantante che per la sua promozione ha deciso di sfoggiare un abito futurista: forme in evidenza, lei è bellissima.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Baby K (@babykmusic)

Voleva dare una speranza per il futuro con questo nuovo progetto discografico la bellissima Baby K che oggi esce con “Donna sulla Luna” e il nuovo singolo “Mohicani” scritto e cantato con i Boomdabash. Questa nuova canzone si preannuncia già la hit della nostra estate, una summer hit a tema reggae pop, un pezzo che rimanda alla dancehall tipica giamaicana e dello stesso gruppo salentino.

Proprio la band dichiarava pochi giorni fa a proposito del pezzo: “Come molti dei nostri brani è una canzone che intende regalare gioia, felicità, energia allo stato puro (…) Mohicani nasce dalla voglia d’estate che è in ognuno di noi – continua il gruppo – un brano connotato da un forte desiderio di fiducia e ripartenza verso il domani e che porta con sé la speranza di farci tornare a sorridere”.

LEGGI ANCHE —-> Miryea Stabile incanta, dopo “L’Isola” il ritorno a casa è ancora più dolce – FOTO

Boomdabash & Baby K, la hit per l’estate

PER VEDERLA, VAI SU SUCCESSIVO