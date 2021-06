“Ballando con le stelle”, ha vinto la seconda edizione: oggi è così – FOTO

Vi ricordate chi ha vinto la seconda edizione di “Ballando con le stelle”? Si tratta di una donna molto bella e seguitissima sui social

È tempo d’estate, di sole e di mare, eppure non si parla d’altro che di “Ballando con le stelle” e della prossima edizione. Tra rumors che si rincorrono e personaggi vip che si propongono come possibili concorrenti, non c’è pace per Milly Carlucci che è messa continuamente sotto pressione.

Mancano ancora parecchie settimane prima che il suo programma torni in prima serata su Rai 1 eppure i fan fremono di sapere delle novità. In attesa delle conferme, ripercorriamo un po’ le vecchie stagioni. Vi ricordate chi ha vinto la seconda edizione? E soprattutto sapete com’è oggi?

“Ballando con le stelle”, la vincitrice della seconda edizione: tutto su di lei

La seconda edizione di “Ballando con le stelle” è stata vinta da Cristina Chiabotto e Raimondo Todaro che hanno conquistato il 58% delle preferenze del pubblico, vincendo poi anche il torneo dei campioni delle varie edizioni.

Era il 2004 quando è stata incoronata reginetta d’Italia e l’anno dopo, Cristina ha già conquistato anche il titolo di ballerina più brava del programma. Di lì in poi tantissime esperienze televisive di rilievo: da “Le Iene” al “Festivalbar” fino a “Scherzi a parte” e i “Wind Music Awards”, solo per citarne alcune.

Legata per ben 12 anni all’attore Fabio Fulco, conosciuto proprio durante la sua partecipazione a “Ballando con le stelle”, nel 2019 ha sposato colui che l’ha resa mamma, l’imprenditore Marco Roscio.

Lo scorso 7 maggio, infatti, la bella Cristina è diventata mamma della piccola Luce Maria. Il secondo nome della piccola è in memoria della sua nonna che è venuta a mancare nello scorso anno a causa del Covid a cui l’ex Miss Italia era molto legata.