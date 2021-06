“Beautiful”, anticipazioni puntata 12 giugno: il furto di Quinn

Beautiful, anticipazioni 12 giugno: Shuana è determinata a cancellare il video del bacio tra Bill e Brooke. Intanto Quinn…

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Quinn spingere perché Shauna mostri a Ridge il video del bacio tra Brooke e Bill. La Fulton ne è entrata in possesso quasi per caso: si era recata da Brooke per sotterrare l’ascia di guerra e l’ha trovata tra le braccia dello Spencer. Nonostante la situazione giochi a suo favore, Shauna non ha però intenzione di usare il video per mettere in cattiva luce la Logan. Secondo lei la verità ferirebbe troppo profondamente Ridge in un momento in cui è già profondamente deluso da suo figlio e dai numerosi problemi a cui sta andando incontro la sua famiglia. Nel frattempo Sally è stata convinta dalla dottoressa Escobar a parlare dei suoi problemi di salute con Wyatt. Considerato che le rimane così poco da vivere, è giusto che la Spectra riceva tutto il supporto di cui ha bisogno da parte della sua famiglia.

Beautiful, anticipazioni 12 giugno: Sally racconta tutto a Wyatt

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Quinn sarà determinata a salvare il video che incastra Brooke prima che Shauna lo cancelli. La Fuller riuscirà a metterlo in salvo, passandolo sul suo cellulare.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Sally racconterà finalmente a Wyatt della sua malattia. Lo Spencer si fingerà estremamente sorpreso, ma la sua interpretazione non convincerà la Spectra che si chiederà se il fidanzato non sapesse già tutto.

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda domani, sabato 12 giugno, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione.