Sapete che nella vita di Claudia Mori non c’è stato solo Adriano Celentano? La storia d’amore con il calciatore che non conoscete

Claudia Mori e Adriano Celentano sempre più vicini alle nozze di diamante. La storica coppia della musica e dello spettacolo ha tagliato il traguardo dei 58 anni insieme.

Non sempre per loro è stato rose e fiori e, soprattutto per l’attrice, c’è stata anche una vita senza il Molleggiato. Molti non lo sanno ma la Mori ha vissuto una storia d’amore con un famoso calciatore.

Claudia Mori e quell’amore che nessuno sa

Claudia Mori e Adriano Celentano, impossibile non immaginarli insieme. Per i fan e non, sono come il pane e la nutella, un’accoppiata vincente e che non ha modo di esistere separatamente. Eppure ci sono alcuni risvolti della loro vita che molti non sanno.

Innanzitutto il periodo della loro separazione. Gli anni Ottanta sono stati i più difficili per la coppia che è stata separata per alcuni anni. Claudia Mori e Adriano Celentano non hanno vissuto insieme e nella vita del Molleggiato si è anche “intrufolata” un’altra donna, pure famosa: Ornella Muti.

Ma sapete che nella vita della cantante ed attrice non c’è stato sempre e solo il celebre cantautore? La Mori è stata legata, infatti, ad un grande calciatore. Si tratta di Francisco Lojacono, un campione del calcio di origini argentine ma naturalizzato italiano.

A soli 21 anni è stato acquistato prima dal Vicenza e poi dalla Fiorentina e dall’Italia non è mai più andato via. E proprio agli inizi degli anni Sessanta ha vissuto l’amore con Claudia Mori.

Una vita senza Adriano Celentano? Ebbene sì, gli anni fino al 1963, momento in cui i due si incontrarono sul set del film Uno strano tipo. Per loro è un vero colpo di fulmine.

Celentano ha lasciato la sua fidanzata Milena Cantù e l’anno successivo, in gran segreto, ha sposato la sua Claudia, di notte, nella chiesa di San Francesco a Grosseto.