Diletta Leotta si sta godendo una delle prime giornate di mare: con una scollatura esagerata e la pancia scoperta, la giornalista ha fatto sognare i fan

E’ la giornalista sportiva più seguita d’Italia, ed ha fatto innamorare quasi 8 milioni di utenti non solo per la propria professionalità ed il proprio talento, ma anche per la bellezza sconvolgente. Fin da quando, nel corso di “Sanremo 2020”, Diletta Leotta ha calcato uno dei palcoscenici più impegnativi della televisione italiana, il suo seguito social è vertiginosamente aumentato.

Diletta, conduttrice affermata di DAZN, aggiorna costantemente il suo profilo con scatti che concernono non solo il suo lavoro, ma anche la sua quotidianità. Quest’oggi, tramite le Instagram stories, la giornalista ha mostrato agli utenti la sua prima giornata di mare: la pancia scoperta e la scollatura esagerata sono una visuale per soli adulti.

Diletta Leotta, pancia scoperta e scollatura esagerata: uno schianto – FOTO

