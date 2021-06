Elodie bellissima a letto è stupenda anche al mattino presto, sublime – FOTO

Elodie si è mostrata appena sveglia sui social stupendo i fan con la sua bellezza unica. Radiosa ha dato il buongiorno tra le lenzuola.

Sorridente, luminosa e bellissima. Così è apparsa Elodie di prima mattina su Instagram. Tra le coperte ha dato il buongiorno ai fan mostrandosi appena sveglia.

Seguita da ben 2,5 milioni di follower, la cantante è attivissima su Instagram. Ogni giorno posta foto di vita personale e professionale. Da scatti in cui promuove prodotti, a foto in cui condivide le sue esibizioni. A conquistare il pubblico sono la sua bellezza e il suo talento.

Classe 1990, nata a Roma, il padre è italiano mentre la madre è originaria della Guadalupa. Il suo esordio inizia come modella anche se da sempre il suo sogno è quello di diventare cantante. Tenta di entrare a X Factor nel 2009, anche se viene eliminata durante le fasi iniziali, e ad Amici senza ottenere risultati. Ma Elodie non demorde e nel 2015 si ripresenta ai provini del format di Maria De Filippi. Una scelta azzeccata visto che si aggiudica il secondo posto dell’edizione vincendo il premio della Critica e di RTL 102.5.

Da lì la svolta nella sua carriera. Tra hit e album di successo nel 2017 calca per la prima volta il palco del Festival di Sanremo. Nel 2020 partecipa alla manifestazione come concorrente e nel 2021 come co-conduttrice della seconda serata.

Elodie appena sveglia: una visione

