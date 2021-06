“Favolosa” Chiara Francini: in bikini mostra il suo lato migliore – FOTO

Chiara Francini dopo alcuni giorni di fuoco ha deciso di rilassarsi e godersi una bella giornata di mare, si mostra così in una foto sensuale

Attrice, conduttrice e scrittrice. Chiara Francini è una donna poliedrica che ha fatto delle sue passioni il suo lavoro. Nata a Firenze nel 1979 è molto conosciuta nel mondo dello spettacolo e della televisione e su Instagram ha un seguito di quasi seicento mila follower.

Dopo una lunga pausa a causa del Covid-19 che ha bloccato le nostre vite e molti settori lavorativi, è tornata su un palco per regalare grandi emozioni al pubblico. Ha appena scritto un libro dal titolo Il cielo stellato fa le fusa e non vede l’ora di presentarlo ai fan. Così il tour è pronto e lei è già in viaggio.

Chiara Francini: il celeste le dona, FOTO virale

La prima tappa è avvenuta a Carmagnola ed ha avuto molto successo, poi è volata in Sicilia dove si è concessa anche una pausa al mare e non ha perso occasione di condividere con i fan quel momento di relax. Così ieri ha pubblicato una foto in spiaggia molto sensuale ed accattivante.

Capelli naturali, al vento e mossi. Il selfie ha già fatto il giro del web. Sguardo in primo piano con il suo lato migliore. Quello non manca mai e i fan impazziscono. Un bikini celeste la rende afrodisiaca e fa perdere la testa a chiunque la guardi. Lo scatto ha conquistato più di ventisettemila like.

Il pubblico italiano non vede l’ora di rivederla in televisione e sul grande schermo, la sua comicità e ironia sono uniche e originali. Tra i progetti futuri ci sarà qualche film in arrivo? I fan impazziscono all’idea e non sono più nella pelle. La sua voce è contagiosa.