“Il fisico più bello del 2021”, Elisabetta Gregoraci in bikini è la fine del mondo – FOTO

“Il fisico più bello del 2021”, Elisabetta Gregoraci in bikini è la fine del mondo: Instagram, dopo la comparsa del suo ultimo post, è andato in tilt

L’ultima fotogallery condivisa da Elisabetta Gregoraci ha lasciato gli utenti di stucco. La bellissima showgirl, che nei giorni scorsi ha accusato alcune problematiche fisiche, ora appare in splendida forma a bordo della sua barca. Come affermato nelle Instagram stories, l’ex gieffina ha voluto ritagliarsi alcune giornate di relax da trascorrere con suo figlio Nathan: il modo migliore per ridurre lo stress e i malumori.

Dal giorno in cui ha abbandonato la casa più spiata d’Italia, Elisabetta non fa che dedicarsi a suo figlio con tutta la premura che le appartiene. Pochi minuti fa, la modella calabrese ha pubblicato una serie di scatti che documentano le sue giornate in mezzo al mare. Le foto più gettonate, per i fan, sono quelle in cui il suo fisico statuario la fa da padrone. Con un bikini davvero striminzito, l’ex moglie di Flavio Briatore è più sensuale che mai.

"Il fisico più bello del 2021", Elisabetta Gregoraci in bikini è la fine del mondo

