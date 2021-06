I Fatti Vostri, il conduttore ha detto addio o è stato cacciato?

Il noto autore e presentatore televisivo, commediografo, sceneggiatore e attore italiano abbandona la conduzione di ‘I Fatti Vostri’.

Ormai è ufficiale: il famosissimo Giancarlo Magalli non presenterà più la trasmissione ‘I Fatti Vostri’, dopo più di vent’anni di conduzione.

Il pubblico si sta chiedendo di chi sia la decisione: la scelta è stata sua o della produzione?

Nel corso di un’intervista rilasciata a ‘FqMagazine‘ il celebre volto Rai chiarisce che si tratta di una sua richiesta, poiché stanco dopo tanti anni e, in particolare, dopo l’ultimo difficile anno segnato dalla pandemia.

Ecco le sue parole: “Sì, l’ho chiesto mesi fa al direttore di Rai Due Ludovico Di Meo“.

Adesso il dubbio che tormenta i fan della trasmissione è un altro: il suo abbandono sarà definitivo?

Insieme alla comunicazione della sua rinuncia alla conduzione della trasmissione ‘I Fatti Vostri’, Magalli ha proposto al noto regista e autore televisivo italiano Michele Guardi di mettere in piedi una staffetta, in cui si alterna insieme ad altri presentatori: la richiesta gli è stata negata.

Ecco le sue parole: “Gli avevo proposto la staffetta, un passaggio graduale ma lui ha ritenuto di no“.

Il famoso autore e presentatore televisivo, commediografo, sceneggiatore e attore ha dunque smentito le voci di corridoio che insinuavano una cacciata da parte dei vertici Rai: nessun litigio, dissapore, complotto, soprattutto con il giornalista, conduttore televisivo e scrittore italiano Salvo Sottile.

Per la conduzione sembra essere stata scelta la bellissima attrice, presentatrice televisiva ed ex modella italiana con cittadinanza finlandese Anna Falchi.

L’ormai ex presentatore di ‘I Fatti Vostri’ è stato interpellato in merito a tale decisione e questa è stata la sua risposta: “Questa domanda non la deve fare a me ma a chi l’ha scelta“.

Cosa avrà voluto dire Giancarlo Magalli con questa frecciatina velata?