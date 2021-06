Ilary Blasi e la lunga amicizia con Silvia Toffanin, perché lei non ne parla mai? Tutta la verità su questo riserbo

Sono due volti celebri di Mediaset. Due donne bellissime, con grande carisma e determinazione, ma anche le compagne di due uomini molto in vista. Parliamo di Ilary Blasi e Silvia Toffanin, rispettivamente moglie di Francesco Totti e compagna di Pier Silvio Berlusconi.

La loro è un’amicizia che va avanti da oltre 20 anni, da quando insieme, hanno fatto la loro comparsa sul piccolo schermo con il celebre quiz di Canale 5 condotto da Gerry Scotti “Passaparola”. Da lì in poi tante esperienze televisive per entrambe che le hanno portate ad essere, oggi, due conduttrici di punta del Biscione.

Se la Toffanin è la regina del sabato pomeriggio con il suo “Verissimo”, la Blasi, dopo un’assenza dagli schermi, è tornata alla grande con “L’Isola dei famosi”.

Ma perché la moglie di Totti non parla mai della sua amica Silvia Toffanin? È stata lei a rivelare il motivo.

Ilary Blasi e Silvia Toffanin, il motivo del silenzio

Ilary Blasi negli scorsi giorni si è raccontata in una lunga intervista a FQ Magazine e ha parlato in lungo e in largo della sua vita, privata e professionale. Dal fatto che sia molto credente alle motivazioni che l’hanno spinta a lasciare la conduzione del “Grande Fratello Vip”.

Infine anche il tema amicizia. Da vent’anni, al suo fianco, una persona speciale, Silvia Toffanin. Ma perché la moglie di Totti non parla mai di lei nel corso delle interviste? Perché tutta questa discrezione?

“Stiamo crescendo insieme, è bello ma non è una cosa di cui parlo sempre, perché – ha rivelato – sembra che uno voglia giocarsi questo rapporto tipo bonus”. Ilary Blasi ha ammesso che la compagna di Berlusconi scherzando le dice che non parla mai di lei nelle interviste ma a tutto c’è una motivazione.

“Non perché io non voglia – ha puntualizzato – ma sembra sempre un argomento un po’ scomodo. Se qualcuno allude ad altro me ne frego, tanto per i detrattori o lavoro perché sono la moglie di Totti o perché sono amica di Silvia”.