“Isola dei Famosi”, si aggravano le condizioni dell’ex naufrago, è preoccupante

“Isola dei Famosi”, l’ex naufrago Matteo Diamante ha dei gravi problemi di salute: l’esperienza in Honduras ha lasciato parecchi strascichi al vocalist

“L’Isola dei Famosi” è giunta al termine lo scorso 7 giugno con una puntata finale ricca di sorprese e di colpi di scena. A trionfare, dopo quasi tre mesi dall’inizio del reality, è stato l’influencer Awed, che durante il percorso ha dimostrato un livello di sopportazione davvero lodevole: nonostante l’eccessivo dimagrimento e la debolezza fisica, l’ex naufrago ha tenuto duro fino alla fine.

Tra i finalisti, a grande sorpresa, c’era anche Matteo Diamante, il vocalist che aveva iniziato la propria avventura in ritardo rispetto ai compagni, subentrando assieme al gruppo degli “arrivisti”. Proprio quest’ultimo, di recente, ha ammesso che la ripresa fisica, dopo settimane di privazioni e di stanchezza, è alquanto dura. Il vocalist, peraltro, non starebbe affatto bene: le dichiarazioni rilasciate su Instagram hanno preoccupato i fan.

“Isola dei Famosi”, dura ripresa per Matteo Diamante: le dichiarazioni

Matteo Diamante sta tenendo i followers aggiornati in merito al proprio percorso di ripresa. “L’Isola dei Famosi”, che si è conclusa lo scorso lunedì, ha infatti messo il naufrago a dura prova, sottoponendolo ad uno stress fisico senza precedenti. Per tale motivo, Matteo ha perso molti kg, che ora sta cercando di recuperare mangiando con regolarità. La strada da percorrere, tuttavia, è ancora lunga, specie considerando le problematiche che Diamante continua ad accusare.

“Mi sveglio in continuazione tutta la notte, per dei dolori allo stomaco“, ha affermato il vocalist, le cui condizioni di salute non sembrano ancora buone. Ciò nonostante, Matteo si dimostra fiducioso ed ogni giorno non può far a meno di condividere con gli utenti le proprie attività quotidiane.

Non mancano scatti e dediche per i suoi ormai ex compagni d’avventura. In particolare, Diamante ha legato moltissimo con Awed e con Valentina Persia, con i quali si starà tenendo senza dubbio in contatto.