La showgirl Juliana Moreira e il marito Edoardo Stoppa hanno condiviso una foto su instagram insieme, sono bellissimi

Juliana Moreira ha condiviso sul suo profilo una foto con il marito Edoardo Stoppa, i due appaiono raggianti e felici. Sono una coppia bellissima. I due sono sposati da qualche anno con due bambini meravigliosi. Il loro amore cresce ogni giorno sempre di più, nonostante lavorino nel mondo dello spettacolo entrambi i due hanno sempre mantenuto un profilo basso, di persone umili e alla mano. Sembrano la famiglia del Mulino Bianco.

Juliana Moreria ed Edoardo Stoppa la coppia più tenera dello spettacolo

I due sono inseparabili. Si sono incontrati in Italia nel 2007 e da quel momento non si sono più lasciati. Lei veniva dal Brasile dove aveva tentato una carriera televisiva e come modella. Nel 2006 approda in Italia e partecipa al programma condotto da Teo Mammuccari “Cultura Moderna”. Dal 2007 poi è diventata conduttrice di Paperissima e Paperissima Sprint. Questo ruolo se lo è portato dietro fino al 2018. Sempre nel 2007 ha conosciuto quello che sarebbe diventato il padre dei suoi figli in discoteca, per lui è stato un colpo di fulmine e l’ha subito corteggiata. Si sono sposati con rito civili il 10 novembre 2017.

La Moreira ha raccontato a Domenica Live un dettaglio disgustoso ed esilarante della sua proposta di matrimonio. Ha rivelato che Stoppa l’aveva portata in cima all’Empire State Building a New York e lei aveva bevuto una cioccolata poco prima, il clima era fresco e lei ha preso un colpo di freddo. Pertanto nel momento in cui lui ha fatto la sua proposta, lei è stata male e ha vomitato. Certo non è la reazione che un uomo vorrebbe causare nella sua fidanzata con la proposta di matrimonio. Eppure è andata così, almeno se la ricorderanno per sempre. I due hanno anche raccontato di aver perso due figli.

Prima di rimanere incinta della primogenita infatti, la Morerira aveva avuto un altra gravidanza finita però male con la perdita del bambino. Successivamente era rimasta incinta di due gemelli, ma uno dei due non ce l’ha fatta. Nonostante questo ad oggi hanno due bellissimi bambini e sono molto felici. Stoppa vorrebbe il terzo figlio ma la showgirl non se la sente di affrontare un altra gravidanza.