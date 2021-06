Giulia De Lellis, impegnata con le riprese di Love Island, il programma che sta conducendo, ha pubblicato qualche scatto rubato durante un bagno fatto al mare questa mattina all’alba

Giulia De Lellis sta vivendo un vero e proprio sogno. Quando ha esordito cinque anni fa a Uomini e Donne, nello studio di Maria De Filippi, scendendo quelle scale non avrebbe mai potuto immaginare il futuro a cui stava andando incontro. All’epoca il suo percorso girò attorno al semplice fatto di cercare l’amore tra le braccia di Andrea Damante, ma la loro storia non ha avuto l’epilogo che tutti, loro compresi, speravano di vivere.

Giulia De Lellis, il bagno all’alba fa salire la temperatura: bellezza che toglie il fiato

Entrambi però stanno proseguendo le loro carriere a gonfie vele: Andrea ha trovato la sua strada nel mondo della musica, mentre Giulia in quello dello spettacolo in generale. Quest’anno ha esordito come attrice e ora sta vivendo la sua prima esperienza da conduttrice, infatti l’è stato affidato Love Island, famoso programma all’estero arrivato in Italia solo quest’anno. Diversi ragazzi sono stati radunati in una villa e chi riuscirà a trovare l’amore vincerà il montepremi finale in gettoni d’oro. Giulia si sta impegnando tantissimo, lavora giorno e notte per la riuscita del programma, e solo questa mattina all’alba si è concessa un bagno che ha immortalato con qualche scatto che ha pubblicato su Instagram con la didascalia: “6:45″.

Insomma, questo è stato un anno davvero positivo per Giulia e tornata a casa in Italia si porterà dietro un bagaglio pieno di esperienze che l’hanno fatta crescere e l’hanno migliorata professionalmente.