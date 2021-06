Ludovica Pagani, l’outfit audace del venerdì convince il web – FOTO

Ludovica Pagani, l’outfit del venerdì è insolito e assolutamente glamour. I fans sono pazzi di lei e la inondano di complimenti.

Abbiamo detto tanto su Ludovica Pagani, conosciamo molto infatti sulla bellissima influencer. Tuttavia, ammirarla sui social è un toccasana, sia per chi ama perdersi nella sua bellezza sofisticata e chi ama invece seguire le mode del momento e quindi spulciare tra i suoi outfit per ricavarne idee da personalizzare.

Come in questo post, la foto è un insieme di bellezza e sensualità: la Pagani seduta su una stilosa sedia magenta, indossa un total black particolare. La sua peculiarità infatti risiede nella commistione di due stili diversi: abbiamo infatti un pantalone comodo con riga frontale, una tuta insomma. E poi l’accostamento audace consiste nel top a manica lunga con trasparenze che lasciano intravedere la scollatura della giornalista sportiva.

I capelli sono raccolti ed il sorriso spontaneo di Ludovica rende tutto ancora più incantevole tanto da ricevere quasi 100 mila like per questa foto. Tra i numeri commenti, un fan non si limita alla bellezza della Ludo ma va oltre: “Grande ludo ti auguro il meglio ❤️” un pensiero che ha fatto molto piacere alla Pagani tanto da rispondere e ringraziarlo.

Ludovica Pagani, outfit da diva: incantevole

Un primo piano che conquista, uno stile che detta già le regole per la prossima stagione. Ludovica Pagani propone per questo venerdì un outfit di classe, sofisticato e molto professionale ma senza rinunciare alla femminilità.

Da quello che si evince dallo scatto sembra un abito chemisier aperto frontalmente e che lascia vedere quello che c’è sotto, ovvero un top basic bianco.

L’abito è nero con tanto di righe verticali bianche per creare un ottimo contrasto. I fans sono lì ad ammirarla e a ricordarle ancora una volta come la sua bellezza riempia le loro giornate.