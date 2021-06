Michela Persico incanta tutti con il suo fisico mozzafiato. La giornalista sportiva è una vera dea. Nessuna è come lei.

La giornalista sportiva Michela Persico è la bellissima dolce metà del calciatore della Nazionale italiana Daniele Rugani. I due formano una delle più belle coppie del mondo del calcio, sono molto affiatati e si amano alla follia.

Michela ha un fisico perfetto e curve davvero mozzafiato, esordisce nel mondo dello spettacolo con la moda, infatti agli inizi della sua carriera è testimonial di importanti aziende del settore.

Subito dopo la laurea Michela inizia a lavorare per diverse redazioni, fatta la gavetta fa il grande salto alla Mediaset come giornalista sportiva. Proprio durante il suo lavoro ha conosciuto il difensore della Juve Rugani.

Michela e Daniela stanno insieme dal 2016 ed hanno un figlio.

Michela in piscina fa sognare. Fan impazziti per la bellissima bionda

Michela Persico è molto seguita sui social, su Instagram ha 657mila follower che la supportano e la sostengono. La giornalista ama postare scatti mozzafiato e in luoghi spettacolari, infatti la sua vetrina virtuale è molto curata e mai banale.

La vediamo spesso con i suoi animaletti, suo figlio ed il suo compagno. Ha molte passioni e rende partecipi della sua vita i suoi amici virtuali.

Poco fa ha pubblicato uno scatto che ha fatto letteralmente impazzire i follower. Michela è a Forte Dei Marmi, nella spettacolare Toscana, è lì per trascorrere il weekend con le persone che ama. La foto la ritrae a bordo piscina, il fisico spettacolare come sempre impreziosito da un bikini color oro decisamente particolare. Infatti la bella giornalista ci tiene a sottolineare che il suo colore preferito è per l’appunto l’oro.

In molti commentano lo scatto, “Sei Madre Natura” dice qualcuno, “La mamma più fisicata d’Italia” risponde qualche altro. E’ un tripudio di cuoricini e commenti per la bella Michela.