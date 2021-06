Mara Venier, come sta? Le condizioni della presentatrice

Mara Venier. Attimi di apprensione per le condizioni di salure della popolare presentatrice di “Domenica In”. L’incubo dopo quello che doveva essere un semplice intervento ai denti

Ci sono personaggi celebri che con il loro garbo, empatia, professionalità e sensibilità riescono, più di altri, a entrare nel cuore del pubblico. Una di questi è certamente la presentarice Mara Venier; con la sua longeva carriera fa parte del patrimonio televisivo nostrano ed è considerata da tantissime persone quasi “una di famiglia”. Ogni domenica, da svariati anni, ci fa compagnia nei pomeriggi del dì di festa.

Per questo motivo, la notizia del suo precario stato di salute è stato preso in carico da molti come un fatto personale, che ha toccato una “zia” a cui siamo affezionati.

É stata la stessa conduttrice di “Domenica In” a fare luce sulle sue condizioni. Recatasi da un dentista di Roma per un impianto già programmato da mesi, ha avuto come terribile conseguenza la perdita della sensibilità di parte del viso; compromessa bocca, gola, labbra e mento. É stata ricoverata e operata dal chirurgo maxillofacciale Valentino Valentini. Come sta adesso Mara Venier?

Mara Venier, quali sono le sue condizioni? Il futuro a “Domenica In”

L’incubo continua per Mara Venier. La presentatrice sta affrontando una difficile convalescenza dopo l’intervento maxillofacciale avvenuto al Policlinico Umberto I di Roma.

Annata difficile per lei che, qualche mese fa, aveva avuto un duplice infortunio a causa di rovinose cadute nella propria dimora con conseguente frattura del piede. La situazione attuale invece, da quanto fatto intendere, avrà ripercussioni legali ai danni del dentista che ha installato l’impianto ai denti della nota conduttrice con l’epilogo rovinoso che, ormai, tutti conosciamo.

Nel frattempo la Venier ha potuto lasciare l’ospedale ed è tornata a casa, coccolata dall’amore del marito, l’ex produttore cinematografico Nicola Carraro, e l’adorato nipotino Iaio.

La rivedremo a “Domenica In”? Fortunatamente questa settimana potrà prendersi una pausa (già prevista) poiché su Rai Uno andrà in onda la partita Inghilterra-Croazia, valevole per i campionati Europei di calcio.

Non ci sono ancora aggiornamenti, invece, sulla sua presenza per domenica 20 Giugno. “Faccio fatica a riprendermi” – ha dichiarato. La speranza di tutti è di vederla in forma al più presto.