Massimo Giletti , la notizia più bella : nessuno si aspettava questo

Chi avrà vinto la gara di ascolti e share aggiudicandosi il primo posto sul podio nella serata di giovedì 10 giugno? I dati nel dettaglio

Ieri sera su Canale 5 Cesare Bocci ha condotto il programma “Viaggio nella Grande Bellezza – Dinastie Reali, I Windsor” che ha esordito in prima serata. Il suo talento e il suo carisma hanno reso la trasmissione leggera ma allo stesso tempo interessante. L’attore e conduttore sarà riuscito a conquistare il primo posto nella gara di ascolti e share?

A fare da concorrenza a Mediaset, su Rai 1 è andata in onda la seconda parte del film francese Non sposate le mie figlie. Chi si sarà aggiudicato la prima posizione per gli ascolti e lo share? Analizziamo i dati.

Ascolti tv: chi è il vincitore?

Vince la gara di ascolti e share Rai 1 con la seconda parte del film Non sposate le mie figlie con 2.837.000 spettatori pari al 13.6% di share. Al secondo posto Cesare Bocci che si aggiudica un risultato pari a 1.835.000 spettatori e al 10.6% di share con l’esordio di “Viaggio nella Grande Bellezza – Dinastie Reali, I Windsor”.

Scopriamo quali sono i dati dei restanti programmi e film che hanno tenuto compagnia agli italiani ieri sera:

Rai2 Paradise Beach: Dentro L’Incubo ha interessato 1.017.000 spettatori pari al 4.8% di share.

Italia 1: Una Notte da Leoni 3 ha intrattenuto 1.296.000 spettatori (6.5%).

Rai3: Eddie The Eagle – Il Coraggio della Follia 603.000 spettatori pari ad uno share del 3.5%.

Rete4: “Dritto e Rovescio” 1.429.000 spettatori con il 9% di share.

La7 “Speciale Non è L’Arena – Abbattiamoli” 639.000 spettatori con uno share del 4.4%.

Tv8: “I Delitti Del BarLume – La Carta Più Alta” 378.000 spettatori con l’1.8%.

Nove: Quasi Quasi Cambio i Miei 299.000 spettatori con l’1.4%, nel primo episodio inedito, e 268.000 spettatori con l’1.8%, nel secondo episodio in replica.

Massimo Giletti, nonostante non sia arrivato tra i primi con gli ascolti, ha tenuto testa ai big della televisione. Ancora una volta il suo programma si è mostrato interessante.

Questa sera ci sarà la prima partita degli Europei per l’Italia che si scontrerà con la Turchia. L’evento sarà trasmesso su Rai 1 in diretta nazionale. Su Canale 5, invece, andrà in onda Un folle passione, prima parte.