Maurizio Costanzo, nuova avventura in campo per lui: dove vedremo il noto conduttore

Il giornalista alla veneranda età di 82 anni non ha ancora intenzione di andare in pensione, ha accettato infatti una nuova entusiasmante opportunità lavorativa.

Una nuova avventura per Maurizio Costanzo, ma questa volta non è televisiva. Tra i più noti giornalisti italiani, è in attività da oltre sessant’anni soprattutto per i suoi spettacoli di intrattenimento serale come il “Maurizio Costanzo Show” che ha visto passare davanti a lui per le interviste i nomi più illustri del nostro Paese.

Costanzo si è dedicato moltissimo alla televisione, ma è stato anche regista, autore teatrale e conduttore radiofonico molto apprezzato. Da molti anni inoltre possiede anche un’agenzia di comunicazione che lavora con aziende e personaggi pubblici. Proprio per via di questa sua ultima attività ha deciso di accettare l’ultimi incarico che gli è stato proposto. Ecco dove vedremo il conduttore impegnato nei prossimi anni.

Costanzo a fianco della Roma: sarà il responsabile comunicazione della squadra

Quando si dice che l’età non conta. A 82 anni Maurizio Costanzo ha accettato di buon grado di diventare il responsabile comunicazione della Roma di cui è grandissimo tifoso.

La squadra, quindi, dopo aver ingaggiato José Mourinho, ha deciso di puntare su un esempio virtuoso delle nostre maestranze più consolidate. Ha dato notizia della cosa lo stesso Costanzo in una nota pubblica.

“Ho firmato un accordo con l’AS Roma come responsabile di strategie della comunicazione”. Si è prodigato anche a spiegare quali saranno i suoi prossimi obiettivi: “Darò il mio contributo per spiegare bene Roma e i romani e per cercare di ricostruire il clima di amore con i tifosi verso la Roma”.

“Sarà bello fare di una passione una professione” ironizza il giornalista. Infine ad AdnKronos ha spiegato come intenderà procedere: “Sarò il nuovo advisor strategie comunicazione della As Roma, e il nuovo slogan che lancerò è Mejo ‘a Roma”. La prima cosa che farà sarà “stringere bene i rapporti tra Mourinho e la città e mi piacerebbe ad esempio trovare il tifoso più anziano della Roma”.