Pandemia: attesa risultati dell’Iss, possibile fascia bianca per sei regioni

Si attendono i risultati dell’Iss che decreteranno il possibile passaggio in fascia bianca per sei regioni a partire da lunedì 14 giugno

Si attendono, come di consueto ogni venerdì, i dati di oggi in merito ai casi di positività registrati settimanalmente. L’andamento pandemico da un lato e la campagna vaccinale dall’altro, negli ultimi tempi, hanno fatto registrare notizie abbastanza confortanti, con una riduzione progressiva di contagi e soprattutto di emergenze da terapia intensiva.

Da lunedì 14 giugno, dunque, potrebbero cambiare le cose per alcune regioni che attendono febbrilmente i risultati di oggi; si spera così in un cambio di fascia che le collochi nell’agognato colore bianco. Una condizione che, in Italia, vivono attualmente già sette regioni.

Le regioni che potrebbero passare in fascia bianca

Grande attesa quindi intorno ai risultati di oggi che saranno diffusi dall’Istituto Superiore di Sanità; se i dati di venerdì scorso saranno confermati, ben sei Regioni potranno sperare di passare dalla fascia gialla a quella bianca. Una condizione fortemente attesa e che, concretizzandosi, modificherebbe alcune regole restrittive relative alle riaperture delle attività e al coprifuoco.

Il requisiti per potervi accedere è la registrazione di un numero di casi inferiore ai 50 ogni 100 mila abitanti. Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e Provincia autonoma di Trento, che hanno già confermato questo dato lo scorso venerdì, potrebbero dunque passare in fascia bianca a partire dal 14 giugno. Più della metà del Paese così potrebbe sperare di liberarsi della fascia gialla.

Nel frattempo, altre Regioni attendono pazientemente il proprio turno: Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Sicilia, Toscana e Provincia autonoma di Bolzano, per poter cambiare colore, dovranno infatti confermare anche il prossimo venerdì i dati della scorsa settimana. In questo modo, potrebbero diventare bianche a partire da lunedì 21 giugno.

L’unica regione che dovrà attendere più a lungo è la Val d’Aosta: qui, infatti, il numero dei contagi è ancora superiore ai 50 casi. Potrebbe essere l’ultima regione italiana a passare in fascia bianca.