Piersilvio e lo spietato pressing alla grande Presentatrice. Il nome “caliente”

Piersilvio Berlusconi starebbe facendo uno spietato pressing ad una grande Presentatrice. Ecco svelato il nome “caliente”.

Mediaset sta organizzando il palinsesto di ogni rispettivo canale per offrire ai telespettatori una perfetta programmazione che soddisfi tutte le rispettive esigenze. Alcuni programmi sono stati già confermati, come “Striscia la Notizia”. Il TG satirico infatti è ormai un cavallo di battaglia di Canale Cinque. Fino a ieri sulla pagina ufficiale Instagram vi sono i ringraziamenti per il successo registrato anche ieri in termini di ascolti.

“Anche ieri siamo stati il programma più visto della giornata con oltre 4 milioni di telespettatori! Non ci stancheremo mai di dirvi GRAZIE”. Anche “Le Iene” sono state confermate, il programma da anni offre ai cittadini una visione senza censure di ciò che accade nel nostro paese.

Rimangono al momento fuori il programma domenicale di Barbara D’Urso, ovvero “Domenica Live” a causa dei pochi ascolti registrati quest’anno e della sospensione della messa in onda patita. D’altro canto il Presidente di Mediaset, Piersilvio Berlusconi starebbe corteggiando una nota conduttrice molto amata dal pubblico.

Piersilvio tenta di conquistare la conduttrice, di chi stiamo parlando?

Stiamo parlando di Vanessa Incontrada. La bella e talentuosa conduttrice e attrice spagnola sarebbe infatti nel mirino del Presidente, secondo indiscrezioni infatti potrebbe condurre il tg satirico a fianco di Alessandro Siani, ovviamente ancora non si sa nulla sul punto.

Anche Claudio Baglioni è molto ambito da Berlusconi, il cantante dovrebbe tornare su Canale Cinque per delle serate già programmate precedentemente ma cancellate. Tornando su Barbara D’Urso, la domenica pomeriggio è salva.

Un ritorno atteso anche per Enrico Papi; l’amatissimo e vulcanico presentatore – impegnato in questi anni su TV8 – potrebbe guidare “Scherzi a Parte”, storico programma Mediaset che tornerebbe in onda dopo anni di assenza.