Michela Quattrociocche sta letteralmente infuocando Instagram con le sue pose da urlo: l’ultima foto condivisa online è devastante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🖤MIKY🖤 (@michelaquattrociocche)

Michela Quattrociocche è un’attrice nota per i suoi ruoli in film d’amore e nelle commedie comiche. La romana venne scelta come protagonista femminile di ‘Scusa ma ti chiamo amore’ ed ha recitato anche nel seguito ‘Scusa ma ti voglio sposare”. La classe 1988 è amatissima dai suoi fans: gli ammiratori mostrano tutto il loro sostegno e la loro vicinanza sui social network.

La Quattrociocche è esagerata su Instagram: le sue fotografie fanno sempre velocemente il giro del web. L’ultima foto apparsa sul suo profilo ufficiale è spettacolare: l’attrice con una canotta lascia senza parole i suoi seguaci. “Profondamente sexy”, ha scritto un follower nello spazio dedicato ai commenti: le due parole utilizzate dall’utente riassumono brevemente lo scatto.

Michela Quattrociocche in canotta è devastante: fan ammaliati

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🖤MIKY🖤 (@michelaquattrociocche)

Michela sa sempre come deliziare i suoi ammiratori: la 32enne condivide spesso scatti favolosi in cui mostra tutta la sua bellezza e il suo fisico da crepacuore. L’attrice ha stupito tutti quest’oggi piazzando sul web uno scatto in cui indossa una canotta sexy e striminzita. I suoi capelli sono sempre fantastici e luminosi.

La romana si comporta come una vera e propria influencer: mette foto sui social, dispensa consigli di moda, offre ai seguaci codici sconto per vestiti, collane e bracciali. Qualche giorno fa, inoltre, la classe 1988 annunciò su Instagram che avrebbe partecipato ad un nuovo progetto interessante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🖤MIKY🖤 (@michelaquattrociocche)

Michela, la scorsa settimana, lasciò il segno sui network condividendo una fotografia in cui indossava shorts non legali che scoprivano totalmente le sue splendide gambe e una parte dei suoi glutei.