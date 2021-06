Rita Dalla Chiesa, il giudizio non risparmia la celebre donna: “E’ una scusa”

Rita Dalla Chiesa senza freni a “La vita in diretta”. Le dure parole per una donna molto in vista. Tutti i dettagli

Rita dalla Chiesa è uno dei nomi più che noto del piccolo schermo. Giornalista e conduttrice tv, ha legato il suo volto per tantissimi anni al programma di Canale 5, “Forum” oggi portato avanti da Barbata Palombelli. È la figlia del noto generale Carlo Alberto della Chiesa e oggi, con la sua lunga esperienza, presenzia in molte trasmissioni televisive come opinionista.

Tra queste anche “La vita in diretta”, il programma di Alberto Matano del pomeriggio di Rai 1. Solo ieri si parlava di un argomento che sta facendo discutere in questi giorni. Si tratta dei reali inglesi e delle loro scelte, che, come sempre, dividono il pubblico. Rita Dalla Chiesa ha detto la sua.

Anche Rita Dalla Chiesa ha detto la sua sulla scelta di Meghan Markle di non recarsi a Londa insieme a suo marito Harry. La motivazione che l’ex attrice ha dato non ha convinto e in molti che pensano che sia solo una scusa. In questi giorni non si parla d’altro, della gravidanza e di un finto avvicinamento alla Regina Elisabetta.

Maghan e Harry, infatti, hanno scelto di chiamare la loro secondogenita Lilibet Diana donandole il nome della bisnonna e della nonna. Lilibet è il soprannome con il quale viene chiamata, in famiglia, la Regina. Diana, invece, non ha bisogno di spiegazioni. Un modo per “rimediare” ai tanti episodi che hanno raffreddato i rapporti tra i due e la corona? Potrebbe essere ma poi la scelta di Meghan di non andare a Londra con il marito ha spiazzato tutti.

La Markle ha spiegato di non essere ancora pronta per affrontare un viaggio così lungo. Di questo si è parlato a “La vita in diretta” e Rita Dalla Chiesa ha detto la sua.

“Come tutte le donne che hanno un bambino, è difficile che riesca a muoversi i primi giorni della nascita. Ma è una scusa!”ha tuonato. Ad appoggiarla anche un’altra ospite, Anna Falchi.