Spaventoso incidente in autostrada: un morto e tre feriti

In un drammatico incidente sull’autostrada A13, in provincia di Rovigo, un autotrasportatore di 42 anni è morto e tre persone sono rimaste ferite.

Spaventoso incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri lungo l’autostrada A13 Bologna-Padova tra Occhiobello e Villamarzana, in provincia di Rovigo. Tre mezzi pesanti sono rimasti coinvolti in un tamponamento a catena. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e diversi mezzi di soccorso del 118. Purtroppo i medici non hanno potuto far nulla per uno dei tre conducenti dei camion, autotrasportatore di 42 anni, rimasto incastrato tra le lamiere. Nell’impatto sono rimaste ferite lievemente tre persone. Intervenute anche le pattuglie della Polizia Stradale per i rilievi.

Rovigo, tamponamento a catena sull’autostrada A13: morto autotrasportatore, tre feriti

Un morto e tre feriti, questo il bilancio del terribile incidente stradale verificatosi nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 10 giugno, sull’autostrada A13 Bologna-Padova nel tratto compreso tra Occhiobello e Villamarzana, comuni in provincia di Rovigo.

A perdere la vita Vittorio Miele, autotrasportatore 42enne residente a Cassino (Frosinone). Secondo quanto riporta la redazione di Frosinone Today, la vittima era alla guida di un tir che sarebbe rimasto coinvolto in un tamponamento a catena con altri due mezzi pesanti.

Leggi anche —> Cade in moto sulla provinciale: morto un ragazzo di 18 anni

Sul luogo dello schianto sono arrivati i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno avviati le operazioni di soccorso. I pompieri hanno estratto dalle lamiere l’autotrasportatore, rimasto intrappolato nella cabina, e lo hanno affidato ai medici che, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Ferite lievemente altre tre persone rimaste coinvolte nel tamponamento.

Leggi anche —> Drammatico incidente stradale: muore ragazzo di soli 17 anni

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale che hanno provveduto ai rilievi per ricostruire la dinamica e risalire alle cause del terribile incidente costato la vita al 42enne.

Sconvolta l’intera comunità del comune di Cassino per la morte di Vittorio Miele che lascia la moglie Veronica e tre figlie piccole. Numerosi i messaggi di cordoglio per la famiglia apparsi in queste ore sui social network.